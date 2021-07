Presidente Jair Bolsonaro e o ministro Onyx Lorenzoni - Marcelo Camargo/Agência Brasil

Publicado 27/07/2021 08:34 | Atualizado 27/07/2021 08:37

Brasília - A promessa do presidente Jair Bolsonaro de enxugar o número de ministérios e acabar com cargos de indicação está indo por água abaixo. A recriação do Ministério do Trabalho faz com que este seja o 23º, quando a promessa era manter o governo funcionando com apenas 15.

A pasta do "Emprego e Previdência", como será chamada, abrirá espaço para 202 cargos de indicação. Segundo o jornal O Globo, Onyx Lorenzoni usará indicações políticas para acomodar aliados do presidente Jair Bolsonaro, especialmente os indicados do chamado Centrão.

O ministério terá o maior orçamento do governo (superior a R$ 700 bilhões). Isso porque conseguiu garantir o pagamento das aposentadorias e pensões do INSS. O tamanho pode aumentar se a decisão sobre o FGTS e o FAT também forem de Lorenzoni.

As vagas acompanham salários entre R$ 13,6 mil e R$ 16,9 mil e outros benefícios, como auxílios e diárias. Além da estrutura básica de apoio, como gabinete, assessoria parlamentar, ouvidoria, consultoria jurídica e assessoria de comunicação, entre outros departamentos.