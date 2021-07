Cestas básicas serão distribuídas para famílias carentes de Nova Iguaçu na próxima semana. - Divulgação

Publicado 30/07/2021 19:38

Um dos principais programas de ajudas às famílias em situação de vulnerabilidade durante o período da pandemia, o Mesa Brasil terá mais uma edição em Nova Iguaçu na próxima semana. Na próxima terça-feira, dia 3 de agosto, cerca de três toneladas de alimentos serão distribuídas pelo projeto, uma parceria do Sesc com a Fecomércio.

O programa funciona a partir de doações do excesso de produção de agricultores, atacadistas, centrais de distribuição e varejistas, de forma a também impedir o descarte destes alimentos. A partir daí voluntários montam cestas básicas e organizam a distribuição em áreas carente para famílias previamente cadastradas em projetos sociais com ONG’s locais.

Em abril, maio e junho, o programa percorreu o interior do estado distribuindo 60 toneladas de hortifrutigranjeiros. Desta vez, a doação é de cestas básicas contendo arroz, feijão, macarrão, salsicha, molho de tomates, farinha de mandioca, fubá de milho, óleo, açúcar, café, biscoitos, entre outros.

Além de Nova Iguaçu, outros municípios da Baixada Fluminense e interior serão beneficiados pelas doações. De acordo com os organizadores, a força-tarefa levará 5 mil cestas básicas, em um total de 75 toneladas de alimentos, para serem distribuídas a pessoas em situação de vulnerabilidade de 22 municípios nos meses de julho agosto e setembro



A ação do Mesa Brasil também engloba a campanha Rio de Mãos Dadas, conjunto de iniciativas que visam a envolver as pessoas em um clima de positividade e esperança. Além da doação de alimentos, o projeto engloba uma série de ações, com participação dos setores público e privado, para incentivar a retomada da confiança dos fluminenses frente à pandemia da Covid-19.

Ao longo do ano, estão previstas iniciativas como edital de cultura, intervenções urbanas, exposições itinerantes, maratonas virtuais, iniciativas voltadas para empresários, cursos adaptados ao “novo normal”, entre outras. A campanha é simbolizada por esculturas em formato de mãos que se unem, representando a esperança da retomada de contatos, planos e afetos. Com 2 metros de altura e personalizadas por dez artistas, as obras estão circulando por municípios do estado.