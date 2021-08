Praça do Skate será toda revitalizada e pista reformada para praticantes do esporte. - Divulgação

Publicado 02/08/2021 08:00 | Atualizado 02/08/2021 11:19

As medalhas conquistas por Rayssa ‘Fadinha’ Leal e Kelvin Hoefler nas Olimpíadas de Tóquio foram o ápice de um esporte em que o Brasil tem muita tradição e história. E parte importante dessa história está no município de Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense, onde há quase 45 anos foi inaugurada a primeira pista de skate da América Latina. Localizada no Centro do município, a Praça Ricardo Xavier da Silveira será completamente revitalizada a partir desta semana e terá sua pista de prática do esporte reformada para ajudar a trair novos adeptos e ajudar na formação de futuros campeões.

A Praça do Skate, inclusive já foi tema de um documentário, lançado em 2013 e que repassa a história da construção da mesma. Em um período em que o país ainda estava sob controla da ditadura militar e esportes como skate, e surf eram marginalizados, moradores da cidade da Baixada que visitaram a Califórnia (EUA), onde o esporte foi criado, e tiveram o primeiro contato. De volta a Nova Iguaçu iniciaram um movimento que atraiu muitos adeptos e depois procuraram o governo municipal, conseguindo a construção da praça e da pista.

A repercussão foi imediata e a pista, além dos praticantes locais, começou a atrair skatistas de outras regiões do estado e posteriormente de outras partes do país. Ao longo do tempo o espaço acabou sofrendo com deterioração e foi alvo de vandalismo em algumas oportunidades. Agora sofrerá uma ampla revitalização em duas etapas, como explicou o prefeito de Nova Iguaçu, Rogério Lisboa.

“Vamos reformar a Praça do Skate em duas etapas. A primeira, que começa agora, vai cuidar do paisagismo, nova pintura, parquinho para crianças, academia da terceira idade e quadra poliesportiva. Já para a pista de skate, por ser uma obra mais elaborada, que tem que ser feita por especialistas, haverá uma licitação”, afirmou.

De acordo com a Secretaria de Infraestrutura do município, além da pista de skate, toda a praça vai ganhar uma nova pintura, paisagismo, parquinho para crianças, academia da terceira idade e quadra poliesportiva.