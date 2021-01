Por O Dia

Publicado 06/01/2021 07:31 | Atualizado 06/01/2021 07:44

Rio - Os irmãos gêmeos Diego e Diogo Lima, de 21 anos, que morreram afogados na madrugada desta terça-feira na praia do Arpoador, na Zona Sul da cidade , serão enterrados nesta quarta-feira, no Cemitério do Corte Oito, em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense, às 15h.