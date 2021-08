Ocorrência foi registrada na 34ª DP (Bangu) - Foto: Divulgação / Polícia Civil

Rio - Um criminoso foi morto, outro baleado e um idoso foi atingido por bala perdida durante confronto entre policiais e bandidos na Estrada do Engenho, em Bangu, Zona Oeste do Rio, na última segunda-feira (9). Segundo policiais do 14° BPM (Bangu), uma equipe foi atacada por um grupo de três homens em um carro pela região. Ao fim do confronto, dois criminosos ficaram baleados e um deles não resistiu.



O ferido foi socorrido ao Hospital Municipal Albert Schweitzer e um terceiro criminoso foi preso. Em seguida, os policiais foram informados que um senhor foi atingido por bala perdida e também socorrido ao Hospital Municipal Albert Schweitzer, sem risco de morte. O estado de saúde do suspeito baleado não foi informado.

Nas redes sociais, moradores da região apontam que o idoso ferido é motorista de ônibus e estava trabalhando quando foi atingido pela bala. Imagens divulgadas mostram a perfuração da bala no ônibus, do lado do motorista. O senhor também aparece com a camisa ensanguentada.

Ônibus da Transportes Barra que fazia a linha 812 ficou no meio do tiro na noite desta Segunda feira, na Estrada do Engenho no Taquaral. Um motorista da empresa chamado Sr° João foi atingido no ombro. a motorista do coletivo não se feriu. pic.twitter.com/MZItecpei3 — Radio Motor Noticias (@motor_radio) August 10, 2021

A PM ainda não confirmou se o caso se trata da mesma vítima.

Na ação foram apreendidos dois revólveres, munições, uma granada, um rádio transmissor e o carro, que havia sido roubado e utilizado pelo grupo. A ocorrência foi registrada na 34ª DP (Bangu)