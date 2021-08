Conhecido por suas roupas e chapéus, Dennis Thomas também era o estilista do grupo. - Divulgação

Publicado 07/08/2021 20:43

Dennis 'Dee Tee' Thomas, membro fundador da banda de veterana banda de soul-funk Kool & The Gang, conhecida por sucessos como Celebration e Get Down On It, morreu aos 70 anos neste sábado, 7. Ele se foi pacificamente, durante o sono, em Nova Jersey, onde vivia em Montclair, de acordo com um comunicado divulgado por seu representante.

Thomas era o tocador de saxofone alto, flautista e percussionista. Ele atuava como mestre de cerimônia nos shows da banda. Sua última apresentação com o grupo ocorreu em 4 de julho, no Hollywood Bowl, em Los Angeles.

Nascido em 9 de fevereiro de 1951, em Orlando, Flórida, Thomas era lembrado por seu prólogo na música Who's Gonna Take the Weight, de 1971. Conhecido por suas roupas e chapéus, ele também era o estilista do grupo.

Em 1964, sete amigos adolescentes criaram a mistura única de jazz, soul e funk do grupo, que inicialmente se chamava de Jazziacs. Eles passaram por diversas mudanças antes de se estabelecerem como Kool & The Gang, em 1969. Os outros fundadores do grupo são os irmãos Ronald e Robert Bell e Spike Mickens, Ricky Westfield, George Brown e Charles Smith.

A banda recebeu dois prêmios Emmy e sete American Music Awards. Em 2014, foram honrados com o Soul Train Lifetime Achievement Award. Sua música é largamente sampleada e consta em trilhas sonoras de filmes como Rocky, Os Embalos de Sábado à Noite e Pulp Fiction.

Dennis Thomas deixa sua mulher, Phynjuar Saunder Thomas, a filha, Tuesday Rankin, e os filhos David Thomas e Devin Thomas.