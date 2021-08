incêndio Dixie deixa rastros pelas ruas da Califórnia - AFP

Publicado 07/08/2021 17:39

Um enorme incêndio florestal no norte da Califórnia, que já se tornou o terceiro maior da história do estado, continuou crescendo durante a noite de sexta para sábado. As autoridades, porém, disseram que as condições climáticas estão favoráveis aos bombeiros.

O incêndio Dixie já devastou cerca de 180.787 hectares em quatro condados, contra quase 176.000 no dia anterior, uma área maior do que a cidade de Los Angeles.

Este incêndio excedeu o alcance do grande Bootleg Fire no sul do Oregon.

Mas a área apresentou temperaturas mais amenas e ventos mais suaves durante a noite, dando uma folga aos bombeiros, já bastante cansados, disse a agência estatal Calfire.

Essas condições devem continuar até domingo. O fogo está agora 21% contido.

No início da semana, o Dixie deixou a cidade de Greenville carbonizada e em ruínas, mas nenhuma morte foi relatada. Também arrasou a pequena cidade de Canyondam, segundo o Los Angeles Times.

O mesmo jornal noticiou que moradores armados se recusaram a cumprir a ordem das autoridades locais de evacuar o local. Nesses casos, a polícia pede aos residentes os nomes dos parentes mais próximos, para avisá-los caso o incêndio acabe os matando.

Ironicamente, o movimento do Dixie Fire em direção ao nordeste diminuiu em parte porque ele alcançou o que o site CalFire chama de "cicatriz" de um incêndio anterior, o Moonlight Fire, de 2007.

Mais de 5.000 pessoas lutam atualmente contra o incêndio Dixie, que está expelindo enormes nuvens de fumaça que são facilmente visíveis do espaço.

O número de hectares queimados na Califórnia aumentou mais de 250% desde 2020, o pior ano de incêndios florestais na história moderna do estado.

Uma seca prolongada que, segundo os cientistas, é causada pela mudança climática, deixou grande parte do oeste dos Estados Unidos ressecado e vulnerável a incêndios altamente devastadores.