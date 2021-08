Ander Jackson tinha apenas 26 anos - Instagram / divulgação

Publicado 05/08/2021 19:12

O brasileiro Anderson Silva Sodre, conhecido como Ander Jackson, de 26 anos, foi encontrado morto em seu apartamento, nesta quarta-feira, 4, na cidade de San Francisco. Natural de Sorocaba, Ander morava nos EUA desde dezembro de 2018. As informações são do G1



Conhecido por vídeos engraçados nas redes sociais, ele possuía 116 mil de seguidores no Instagram. No ano passado, o brasileiro denunciou um caso de racismo. De acordo com Ander, um casal chegou a expulsá-lo da residência onde trabalhava cuidando de seus filhos. "Fui chamado de lixo", disse à época.

Família no Brasil



Segundo reportagem do G1, uma amiga de Ander soube da morte e passou o contato dos parentes do jovem para as autoridades. As causas estão sendo investigadas. Agora, a família do jovem tenta trazer o corpo para o Brasil.