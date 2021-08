Alexandre de Moraes - Divulgação

Publicado 05/08/2021 18:08

Brasília - O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Alexandre de Moraes, reagiu aos ataques do presidente Jair Bolsonaro (sem partido) após autorizar a abertura de uma investigação contra o sistema eleitoral e ameaças às eleições.

Através de uma publicação nas redes sociais, Moraes afirmou que ameaças não irão deixá-lo de exercer o papel de trabalhar na garantia da democracia. "Ameaças vazias e agressões covardes não afastarão o Supremo Tribunal Federal de exercer, com respeito e serenidade, sua missão constitucional de defesa e manutenção da Democracia e do Estado de Direito", escreveu em sua conta no Twitter.

Ameaças vazias e agressões covardes não afastarão o Supremo Tribunal Federal de exercer, com respeito e serenidade, sua missão constitucional de defesa e manutenção da Democracia e do Estado de Direito. — Alexandre de Moraes (@alexandre) August 5, 2021

Mais cedo, o ministro Luís Roberto Barroso, presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), que também tem sido alvo de ataques, respondeu a acusação do presidente de que teria atuado em favor do PT ao conceder o perdão da pena ao ex-ministro petista José Dirceu.



"Um esclarecimento: quem concede indulto é o presidente da República. O Judiciário apenas aplica o decreto presidencial. Nas execuções penais do mensalão, deferi o benefício a todos que se adequaram aos requisitos", escreveu Barroso no Twitter, sem citar Bolsonaro.

Nesta quarta-feira, 4, o presidente do TSE disse que o 'mundo civilizado' depende de 'respeito e consideração, mesmo na divergência' e defendeu a democracia como a 'causa que nos une a todos'.



O presidente subiu o tom contra os ministros nesta semana. Depois de virar alvo de investigações no TSE pelos ataques ao sistema eleitoral, Bolsonaro disse que não aceitará 'intimidações' e que sua 'luta' é com Barroso. Na noite de ontem, atacou Moraes e ameaçou atuar fora 'das quatro linhas da Constituição'.

*Com informações do Estadão Conteúdo