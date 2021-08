O presidente citou o versículo da Bíblia que diz "conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará" - Agência Brasil

Publicado 05/08/2021 18:21

Em entrevista para a Rádio 93 FM, do Rio de Janeiro, o presidente Jair Bolsonaro (sem partido) subiu o tom em suas críticas ao ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), e chamou o magistrado de "a mentira dentro do Supremo Tribunal Federal". Ao comentar sobre sua inclusão no inquérito das 'Fake News', o capitão do exército foi enfático contra Moraes: "A hora dele vai chegar".

"O Alexandre de Moraes acusa todo mundo de tudo. Bota como ‘réu’ no seu inquérito sem qualquer base jurídica para fazer operações intimidatórias, busca e apreensão, ameaça de prisão, ou até mesmo prisão. É isso o que ele está fazendo. E a hora dele vai chegar, porque ele está jogando fora das quatro linhas da Constituição há muito tempo", afirmou o presidente.

Bolsonaro salientou que não pretende sair das 'quatro linhas' em relação a decisão dos ministros da Suprema Corte, mas rapidamente voltou atrás.



"Eu não pretendo sair das quatro linhas para questionar essas autoridades, mas acredito que o momento está chegando. […] Ele fez um absurdo agora, me colocou como réu naquele inquérito das fake news dele. Ele é a mentira em pessoa dentro do STF ", ressaltou Bolsonaro.

O mandatário ainda aproveitou a entrevista para chamar o ministro de "arbitrário, ditatorial" e alegou que Alexandre "não leu a Constituição, ou, se leu, aplica de acordo com seu entendimento, para, cada vez mais, agredir a democracia".

Bolsonaro confirmou sua presença nas manifestações promovidas pela sua base, para o dia 7 de setembro, na avenida Paulista, em São Paulo. A pauta do encontro é a implementação do voto impresso no sistema eleitoral brasileiro.