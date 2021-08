Presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), ministro Luiz Fux - Divulgação

Publicado 05/08/2021 18:23 | Atualizado 05/08/2021 18:26

O presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), ministro Luiz Fux, anunciou na tarde desta quinta-feira,5, o cancelamento da reunião que haveria entre os chefes de poderes da República. O motivo dessa decisão, são as recorrentes ofensas e ataques à Corte promovidas pelo presidente Jair Bolsonaro, algo que Fux intitulou como "inverdades".

"Diante dessas circunstâncias, o Supremo Tribunal Federal informa que está cancelada a reunião outrora anunciada entre os chefes de poder, entre eles o presidente da República. O pressuposto do diálogo entre os poderes é o respeito mútuo entre as instituições e seus integrantes", disse o presidente do STF.

A intenção de se fazer a reunião foi anunciada no último dia 12 de julho, após um encontro na sede do STF entre Fux e Bolsonaro. O próprio encontro entre os dois já havia sido motivado pelos constantes ataques de Bolsonaro ao sistema eleitoral e a ministros do Supremo.

Nas últimas semanas, Bolsonaro passou a fazer ataques diários ao sistema eleitoral, ameaçando inclusive a realização das eleições do próximo ano caso não haja voto impresso. Além do ataque às urnas, o presidente vem atacando os ministros do Supremo, especialmente Luís Roberto Barroso, que também é presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) e Alexandre de Moraes, que é Relator de inquérito das Fake News.

"O presidente da República tem reiterado ofensas e ataques de inverdades a integrantes desta Corte, em especial os ministros Luís Roberto Barroso e Alexandre de Moraes. Sendo certo que, quando se atinge um dos integrantes, se atinge a Corte por inteiro. Além disso, sua excelência [Bolsonaro] mantém a divulgação de interpretações equivocadas de decisões do plenário bem como insiste em colocar sob suspeição a higidez do processo eleitoral brasileiro", afirmou Fux.

Fux disse ainda que o "diálogo eficiente" pressupõe o "compromisso permanente com as próprias palavras", algo que, na visão do ministro, não está sendo visto no cenário atual.

O presidente da Corte concluiu o discurso afirmando que o STF está de forma coesa ao lado da população brasileira em defesa do Estado democrático de direito e das instituições republicanas. Fux declarou ainda que o Supremo "se mantém a firme na sua missão de julgar com Independência e imparcialidade sempre observando as leis e a Constituição".