Tigre matou funcionária de 21 anos em zoológico no Chile Reprodução Internet

Publicado 08/08/2021 08:20

Chile - Uma mulher de 21 anos morreu, nesta sexta-feira, após ser atacada por um tigre no Parque Safari Rancagua, no Chile. Segundo a imprensa local, a vítima foi identificada como Catalina Torres Ibarra, funcionária do zoológico havia cerca de dois anos. O trágico episódio ocorreu quando ela entrou no espaço do animal para fazer a limpeza, mas não teria percebido que o felino estava solto.

Formada em Administração em Ecoturismo pela Universidade Andrés Bello, ela trabalhava como guia no zoológico, informou o portal "Meganoticias".

"Constatamos a morte de uma das trabalhadoras enquanto ela fazia a limpeza e a manutenção. Ao entrar, não percebeu que a porta da jaula estava aberta", afirmou o capitão Williams Espinoza, da Primeira Delegacia de Rancagua, de acordo com o Canal 13.

Os bombeiros foram acionados para prestar socorro e a aproximação do veículo, com o som da sirene, espantou o tigre, que se afastou da vítima e, assim, não precisou ser sedado. No mesmo local, outros funcionários trabalhavam, mas segundo relatos, suas tentativas para salvar a jovem durante o ataque não surtiram efeito.

Um dos funcionários do zoológico contou que o acontecimento "afeta a todos" no parque.