Publicado 10/05/2021 12:30

No último domingo (9), no Texas, nos Estados Unidos , um tigre foi avistado andando pelo bairro e um homem teria apontado uma arma para o animal selvagem, no bairro de Houston. As informações foram apuradas pelo New York Post.

O enorme animal estava passeando pela área residencial em Ivy Wall Drive, pelas 20h. No momento, um homem, que não foi identificado, supostamente estava armado e grita com outro homem para levar o tigre para dentro de sua residência, de acordo com o KHOU 11.

Apparently there's a tiger loose on my parents' West Houston street? pic.twitter.com/TgdIiPSPKx — robwormald (@robwormald) May 10, 2021

“Ponha essa m***a de volta para dentro. Fo***e você e seu tigre desgraçado ”, declarou o homem no instante em que aparentemente, apontava uma arma contra o animal, segundo vídeo compartilhado nas redes sociais.

O outro homem do vídeo, que se apresenta como proprietário fala: “Vou pegá-lo, vou pegá-lo”, segundo o vídeo compartilhado no Twitter. Em outro vídeo, é possível ver uma mulher se esconde dentro de sua casa enquanto acontece desentendimento.

“Há um tigre de Bengala enlouquecido perambulando neste quintal e esse cara precisa ter cuidado”, manifesta a mulher. "Que diabos? Por que existe um tigre?”.

Segundo imagens, o dono do tigre finalmente aparece, contem animal e o leva para dentro de sua casa. Caso foi relatado a polícia e não foi esclarecido de uma denúncia será apresentada.