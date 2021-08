Linha Amarela - Reginaldo Pimenta / Agencia O Dia

Linha AmarelaReginaldo Pimenta / Agencia O Dia

Publicado 10/08/2021 19:33

Rio - O sistema de drenagem da Linha Amarela passará por limpeza ao longo desta semana em diversos pontos. As equipes de manutenção da Lamsa ocuparão faixas dos sentidos Fundão e Barra entre os acessos da Cidade de Deus e Del Castilho, além das entradas de Manguinhos e da Cidade Universitária. Os serviços estão programados para serem realizados até domingo, 15 de agosto, entre os horários de 9h até 16h e das 21h às 5h do dia seguinte.

Neste período, também estão previstas manutenções preventivas e corretivas dos Painéis de Mensagem Variável (PMV) da via expressa. Haverá ainda a substituição de um poste na saída 10A (Cidade Universitária), na pista sentido Fundão; e a troca de outro poste na saída 7 (Higienópolis).

Publicidade

Nesta semana, haverá também o recapeamento asfáltico das pistas sentido Fundão e Barra, no trecho entre Bonsucesso e Manguinhos, previsto para ser realizado no período noturno. Já a manutenção corretiva de diversas câmeras de monitoramento estão programadas para o período diurno. Entre elas, uma na altura do acesso 7 (Higienópolis). Os motoristas serão auxiliados pelas equipes de tráfego da concessionária durante as interdições para as atividades de manutenção.