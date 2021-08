Senador Renan Calheiros - Pedro França/Agência Senado

Publicado 10/08/2021 01:47

São Paulo – O senador Renan Calheiros (MDB – AL), relator da CPI da Covid, afirmou na noite desta segunda-feira (09), que o presidente Jair Bolsonaro (sem partido) deve ser enquadrado pela comissão parlamentar em crime de responsabilidade pela má administração no enfrentamento da pandemia.

"A perspectiva é que no caso do presidente da República, no andamento da investigação, ele seja enquadrado em crime de responsabilidade, sim. Ele e outros agentes públicos”, afirmou Calheiros a bancada do programa Roda-Viva, da TV Cultura. Para o senador, já está comprovado o crime de prevaricação do presidente pelo encontro com o deputado Luis Miranda e com seu irmão, no caso da Covaxin.

.@renancalheiros: "A perspectiva é que no caso do presidente da República, no andamento da investigação, ele seja enquadrado em crime de responsabilidade, sim. Ele e outros agentes públicos." #RodaViva pic.twitter.com/18epCGwNSS — Roda Viva (@rodaviva) August 10, 2021