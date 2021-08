Bolsonaro em visita a Santa Catarina - Reprodução/Youtube

Bolsonaro em visita a Santa CatarinaReprodução/Youtube

Publicado 06/08/2021 17:09 | Atualizado 06/08/2021 17:15

Florianópolis - Na tarde desta sexta-feira (6), em visita a Santa Catarina, o presidente Jair Bolsonaro (sem partido) voltou a atacar o presidente do TSE e ministro do STF, Luís Roberto Barroso, chamando-o de "filho da p***". "Aquele filho da p*** do Barroso", disse, enquanto cumprimentava apoiadores. A cena foi transmitida ao vivo em seu Facebook. Assista abaixo:



O chefe do Executivo está em Santa Catarina acompanhado de parlamentares aliados. O registro da transmissão foi apagado de seu perfil logo depois.