A bicicleta da jovem ficou destruídaCorpo de Bombeiros/Divulgação

Publicado 06/08/2021 16:40

Florianópolis - Na tarde de ontem (5), uma ciclista precisou se arrastar embaixo de um caminhão para não ser atingida após ter sido atropelada. Segundo informações, o caso ocorreu na Rodovia Antônio Heil, em Brusque, Santa Catarina.



Uma câmera de monitoramento instalada no local registrou o momento. O motorista do caminhão não viu a mulher e continuou em movimento até ser avisado do ocorrido. O passageiro, assim que percebeu a vítima no chão, desceu do veículo para prestar socorro.

A jovem foi atendida pelo Corpo de Bombeiros e levada para o hospital com um ferimento na perna. O motorista realizou um teste de bafômetro e foi liberado após resultado negativo para álcool.

Assista: