Jair Bolsonaro (sem partido) - AFP

Publicado 06/08/2021 15:21 | Atualizado 06/08/2021 17:55

Florianópolis - Nesta sexta-feira, 6, o presidente Jair Bolsonaro (sem partido) voltou a atacar o presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) e ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Luís Roberto Barroso. Em discurso a empresários em Joinville (SC), ele mentiu, afirmando que Barroso quer que meninas de 12 anos tenham relações sexuais. As informações são do portal O Antagonista.



Atualmente, Barroso é o principal alvo de ataques de Bolsonaro e seus apoiadores, na defesa do voto impresso - proposta já derrotada na Câmara de Deputados.

“Não ofendi nenhum ministro do Supremo, apenas falei da ficha do senhor Barroso. Defensor do terrorista Battisti, favorável ao aborto, à liberação das drogas, à redução da idade para estupro de vulnerável. Ele quer que nossas filhas e netas, com 12 anos, tenham relações sexuais. Por ele, sem problema nenhum”, disse o presidente, comentando os assuntos fora de contexto.

Bolsonaro também afirmou que harmonia "é o que menos existe" entre os Poderes da República. "Não exijo que acreditem em mim", disse sobre suas falas contra o sistema eletrônico de votação.



"Eu quero e desejo eleições limpas e democráticas, sem que meia dúzia de pessoas sem compromisso com a liberdade conte nossos votos em uma sala escura. Sem eleições limpas, (as eleições de 2022) já é uma fraude".

Na última quinta-feira, 05, o presidente do STF, ministro Luiz Fux, cancelou um encontro com Bolsonaro por causa dos ataques a integrantes da Corte. Em resposta, o presidente negou que tenha feito ameaças.

"Não estou atacando o Supremo Tribunal Federal. No dia de ontem, a nota do senhor excelentíssimo ministro presidente do Supremo falou que, de acordo com matérias da mídia, o presidente ataca o parlamento. Olha, quem busca informação pela mídia já está desinformado", disse para tentar se defender.



O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (DEM-MG), pregou diálogo entre os Poderes na manhã desta sexta-feira em entrevista à Globo News e se solidarizou com membros do STF pelos ataques do chefe do Executivo. Bolsonaro evitou temas relativos ao embate com o Judiciário em conversa com apoiadores na saída do Palácio da Alvorada. No entanto, voltou a subir o tom nesta tarde.

*Com informações do IG e Estadão Conteúdo