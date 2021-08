Ministro Luís Felipe Salomão, corregedor-geral do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) - Divulgação

Rio - O ministro Luís Felipe Salomão, corregedor-geral do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), afirmou que a disseminação de desinformação pode causar a inelegibilidade e cassação de candidatos que usarem notícias falsas como estratégia política. A fala foi dita durante participação no seminário virtual sobre os desafios atuais da Justiça Eleitoral. As informações são do G1.

"E (podemos abordar esse tema) no campo propriamente jurisdicional, que é através da detecção de propaganda irregular no período adequado. Como disse aqui: juízes da propaganda atuam muito intensamente na repressão desse tema e nas Aijes (Ações de Investigação Judicial Eleitoral) e Aimes (Ação de Impugnação de Mandato Eletivo) tratando de abuso de poder político e econômico, e tratando do uso indevido dos meios de comunicação. Como todos nós sabemos, podendo acarretar inclusive na inelegibilidade ou eventualmente cassação de chapa, impedindo até mesmo o registro se for o caso", declarou.

Durante sua participação no evento, Salomão também afirmou que a Justiça Eleitoral vive um "momento difícil" e relembrou como foi trabalhar nas eleições de 2018: as primeiras, segundo ele, com uso massivo de internet e de notícias falsas.