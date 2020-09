Rio - A deputada federal Flordelis (PSD-RJ) à Corregedoria da Câmara dos Deputados, na tarde desta quarta-feira, a defesa por escrito no processo a que responde por quebra de decoro parlamenta, que pode levar à perda do seu mandato. A cantora gospel foi acusada como a mandante do assassinato do marido, o pastor Anderson do Carmo, em junho do ano passado.

Galeria de Fotos Flordelis e Anderson Carmo Reprodução Flordelis pode ter o mandato cassado Michel Jesus / Câmara dos Deputados Flordelis e o marido, o pastor Anderson do Carmo Reprodução Instagram Flordelis e o marido, o pastor Anderson do Carmo Reprodução Instagram Flordelis e o marido, o pastor Anderson do Carmo Reprodução Instagram Flordelis e o marido, o pastor Anderson do Carmo Reprodução Instagram Flordelis e o marido, o pastor Anderson do Carmo Reprodução Instagram Flordelis e o marido, o pastor Anderson do Carmo Reprodução Instagram Flordelis e o marido, o pastor Anderson do Carmo Reprodução Instagram

*Em atualização