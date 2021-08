O prédio está desativado desde 2006 - Reprodução/RPC/TV Globo

O prédio está desativado desde 2006Reprodução/RPC/TV Globo

Publicado 06/08/2021 20:09 | Atualizado 06/08/2021 20:13

Porto Alegre - A Polícia Civil do Paraná encontrou, na quinta-feira (5), fetos e órgãos humanos em um hospital desativado em Foz do Iguaçu, no Paraná. Segundo a corporação, os materiais foram encontrados por uma catadora de recicláveis, na parte superior do prédio, que acionou a Polícia Militar (PM). As informações são da afiliada da TV Globo na região, RPC.

Os materiais biológicos foram recolhidos e encaminhados para a perícia, e o lixo hospitalar, como medicamentos e seringas, foram destinados ao setor responsável para o correto descarte.

De acordo com a polícia, a unidade de saúde foi desativada após falência em 2006 e a delegada que investiga o caso, Sandra Maria Vasconcelos, aguarda o resultado da perícia para definir a tipificação do crime.