Paulo Lima, conhecido como Paulo "Galo", confessou ter sido um dos responsáveis pelo incêndio da estátua do Borba Gato - Reprodução/Redes Sociais

Paulo Lima, conhecido como Paulo "Galo", confessou ter sido um dos responsáveis pelo incêndio da estátua do Borba Gato Reprodução/Redes Sociais

Publicado 06/08/2021 15:59 | Atualizado 06/08/2021 16:08

São Paulo - A Justiça de São Paulo determinou a prisão preventiva do ativista Paulo Roberto da Silva Lima, o Galo, pelo incêndio da estátua do Borba Gato, na Zona Sul de São Paulo. Em decisão tomada nesta sexta-feira, 6, outros dois envolvidos também tiveram a prisão preventiva decretada. São eles: Danilo Oliveira, o Biu, e Thiago Zem, motorista do caminhão.

Nesta quinta-feira, 5, Galo chegou a ter a prisão revogada pelo Supremo Tribunal de Justiça (STJ), mas não conseguiu ser solto por falta do alvará de soltura, que deveria ter sido expedido pela juíza Gabriela Bertoli. O ativista está sendo indiciado pelos crimes de incêndio, dano, associação criminosa e adulteração de veículo.

Publicidade

Nas redes sociais do ativista, uma publicação de atualização do caso traz a indignação pela decisão. "Vale lembrar que a prisão preventiva tem caráter excepcional. Sendo cabível apenas em situações específicas que não se enquadram ao caso. Não há qualquer motivação, além de política, para a manutenção da sua prisão na modalidade preventiva. Isso é uma afronta ao estado democrático de direito!", diz o texto.

Sendo cabível apenas em situações específicas que não se enquadram ao caso.



Não há qualquer motivação, além de política, para a manutenção da sua prisão na modalidade preventiva. Isso é uma afronta ao estado democrático de direito! + — Galo | #LiberdadeParaGalo (@galodeluta) August 6, 2021

A publicação afirma, ainda, que além de não ter expedido o alvará de soltura para Galo, mesmo com a decisão do ministro Ribeiro Dantas, a juíza bloqueou o acesso da defesa ao processo. "Todas as medidas pra reverter esse absurdo já estão sendo tomadas", completou o comunicado.

Além disso, ela bloqueou o acesso da defesa ao processo.



Todas as medidas pra reverter esse absurdo já estão sendo tomadas.#SoltaoGaloGabrielaBertoli #LiberdadeParaGalo #SoltaoGaloSTJ



---- — Galo | #LiberdadeParaGalo (@galodeluta) August 6, 2021

Publicidade

Procurada, a defesa de Paulo Roberto ainda não se manifestou.