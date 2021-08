Brasil

Em evento, Bolsonaro ataca Barroso novamente: 'Quer que nossas filhas de 12 anos façam sexo'

Afirmação fora de contexto foi feita em almoço com empresários em Joinville. Atualmente, o presidente do TSE é o principal alvo de Bolsonaro, pela defesa do voto impresso - proposta já derrotada na Câmara de Deputados

Publicado há 24 minutos