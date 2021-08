Rodolfo Landim, presidente do Flamengo - Alexandre Vidal / Flamengo

Publicado 04/08/2021 16:50 | Atualizado 04/08/2021 16:52

Rio - O Flamengo conseguiu uma vitória judicial nesta quarta-feira. O STJD (Supremo Tribunal de Justiça Desportiva) acatou o pedido do clube carioca e autorizou que o Rubro-Negro possa ter público em jogos em que for mandante no Campeonato Brasileiro e na Copa do Brasil.

Em seu despacho, o presidente do tribunal, Otávio Noronha, ressaltou que a liberação é apenas para a carga máxima estabelecida pelos municípios e se forem cumpridas todas as exigências das autoridades locais. A CBF ainda poderá apresentar seu posicionamento.

O Flamengo é um dos maiores defensores do retorno do público aos estádios. Recentemente, o clube carioca mandou um jogo com público pelas oitavas de final da Libertadores em Brasília. A tendência é que por enquanto, o Rubro-Negro mande seus jogos longe do Rio. Atualmente é permitido somente o público de 10% no Maracanã, o que é considerado inviável financeiramente pela diretoria do Flamengo.