Maracanã - Foto: Alexandre Vidal/Flamengo

MaracanãFoto: Alexandre Vidal/Flamengo

Publicado 04/08/2021 13:20

Rio - Grande defensor do retorno de público aos estádios no futebol brasileiro, o Flamengo entrou com uma ação no STJD pleiteando a possibilidade de ter público nos jogos em que for mandante do Campeonato Brasileiro. O Rubro-Negro já mandou um jogo com público na Libertadores.

Publicidade

Na última semana, a prefeitura do Rio liberou a presença de público num total de 10% da capacidade do Maracanã o que acabou não agrando o Flamengo. O Rubro-Negro decidiu mandar a partida contra o Olimpia, pela Libertadores, em Brasília, local onde ocorreu o jogo contra o Defensa y Justicia pelas oitavas de final da competição.



A CBF admite a possibilidade de liberar público nas quartas de final da Copa do Brasil. No Brasileirão ainda não existe uma previsão, mas a entidade dificilmente irá autorizar o retorno do público somente em determinados estados. Em seu protocolo sobre o Brasileiro, a entidade afirma que é preciso ter isonomia para não desequilibrar o torneio.