Foto: Alexandre Vidal / Flamengo - Alexandre Vidal / Flamengo

Foto: Alexandre Vidal / FlamengoAlexandre Vidal / Flamengo

Publicado 04/08/2021 11:35

Rio - Com R$ 38 milhões de premiação garantidos na temporada, o Flamengo visita o ABC nesta quinta-feira para confirmar a vaga nas quartas de final da Copa do Brasil e, de quebra, aumentar esse valor milionário. A classificação - que está muito bem encaminhada após a goleada de 6 a 0 no jogo de ida - vale mais R$ 3,45 milhões aos cofres rubro-negros.

O valor total que o clube conquistou desde março leva em conta as bonificações conquistadas em três competições: Supercopa, Libertadores e Copa do Brasil. Apesar de significativo, o valor ainda está distante das metas orçamentárias previstas pela diretoria do Flamengo.

Publicidade

Apesar de não detalhar a premiação no orçamento, os dirigentes deram pistas sobre o assunto. Em entrevista ao portal "ge" em março, o vice-presidente financeiro, Rodrigo Tostes, detalhou as fases que o clube precisa chegar em cada competição para alcançar as projeções econômicas:

- Semifinal da Copa do Brasil

- Semifinal da Libertadores

- 2º lugar no Campeonato Brasileiro

Publicidade

Levando em consideração que o semifinalista da Libertadores recebe cerca de R$ 38,2 milhões, o semifinalista da Copa do Brasil, R$ 15,1 milhões, e o vice-campeão do Brasileirão, R$ 31,3 milhões, pode-se entender que o Flamengo espera garantir, no mínimo, R$ 84 milhões em premiação até o fim de 2021.

Até o momento, o clube garantiu 45% deste total e precisa de mais R$ 46 milhões para cumprir os objetivos.

Publicidade

DE OLHO NAS PREMIAÇÕES FUTURAS

Com três competições em disputa, o Flamengo tem diversos cenários possíveis para atingir a meta orçamentária.

Publicidade

Das três frentes atuais do Flamengo, a Libertadores é a que dá o maior retorno financeiro em premiações. Até o momento, o clube acumula 5,55 milhões de dólares (R$ 28,6 milhões na cotação atual) por chegar às quartas de final. Em caso de título, o Rubro-Negro receberia mais R$ 88,5 milhões.

Em seguida na lista dos torneios mais rentáveis aparece a Copa do Brasil. O principal torneio mata-mata do futebol brasileiro já rendeu R$ 4,4 milhões até o momento e tem outros R$ 66,75 milhões em disputa nas fases finais. Por fim, o grande vencedor do Brasileirão 2021 embolsará cerca de R$ 33 milhões.

Publicidade

PREMIAÇÕES DA LIBERTADORES:

Fase de grupos: US$ 3 milhões (R$ 15,6 milhões)

Oitavas de final: US$ 1,05 milhão (R$ 5,4 milhões)

Quartas de final: US$ 1,5 milhão (R$ 7,8 milhões)

Semifinal: US$ 2 milhões (R$ 10,4 milhões)

Vice-campeão: US$ 6 milhões (R$ 31,2 milhões)

Campeão: US$ 15 milhões (R$ 78 milhões)

Publicidade

PREMIAÇÕES DA COPA DO BRASIL:

3ª fase: R$ 1,7 milhão

Oitavas de final: R$ 2,7 milhões

Quartas de final: R$ 3,45 milhões

Semifinais: R$ 7,3 milhões

Vice-campeão: R$ 23 milhões

Campeão: R$ 56 milhões

Publicidade

PREMIAÇÕES DO BRASILEIRÃO:

Campeão: R$ 33 milhões

Vice-campeão: R$ 31,3 milhões

3º colocado: R$ 29,7 milhões

4º colocado: R$ 28 milhões

5º colocado: R$ 26,4 milhões

6º colocado: R$ 24,7 milhões

Publicidade

OBS: no Campeonato Brasileiro há premiação até o 16º colocado. Apenas os quatro clubes rebaixados não recebem nenhum valor.