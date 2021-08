Renato Gaucho - Alexandre Vidal / Flamengo

Publicado 04/08/2021 12:32

Rio - O começo de Renato Gaúcho no comando do Flamengo vem empolgando torcedores, imprensa esportiva e até mesmo ele: Zico, o maior ídolo da história do clube carioca. Em participação no canal no YouTube, o ex-jogador afirmou que o técnico gaúcho está no caminho para repetir os feitos de Jorge Jesus no comando do Rubro-Negro em 2019.

“Tem tudo para ser o que foi o Flamengo de Jorge Jesus. Está lembrando até da nossa época, quando diziam que a vitória era certa, só não sabia de quanto seria. O Renato tem esse espírito, ele sabe o que é o Flamengo. Quando a gente jogava, a gente fazia um, dois, três, e agora ele está colocando esse pensamento na cabeça dos jogadores também”, afirmou o Galinho.



Jorge Jesus dirigiu o Flamengo por pouco mais de um ano entre 2019 e 2020. No comando do clube carioca, o português levou o Rubro-Negro a uma coleção de títulos. Entre os mais importantes estão o Brasileiro e Libertadores de 2019.