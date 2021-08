Pedro salta em Vitinho para celebrar o segundo gol do Flamengo - Daniel Castelo Branco

Publicado 04/08/2021 13:24 | Atualizado 04/08/2021 14:00

Rio - Vivendo um ótimo momento, o Flamengo vem empilhando vitórias e goleadas. Uma delas foi a de 6x0 sobre o ABC, pela partida ida das oitavas de final da Copa do Brasil. O resultado largo permitiu ao treinador Renato Gaúcho poupar alguns jogadores e ele mesmo, que sequer viajará para a partida. Com isso, a comissão técnica do Rubro-Negro se reuniu nesta quarta e decidiu quais jogadores serão relacionados para o duelo.

Dos titulares, apenas Bruno Viana, Gabriel Batista, Hugo, Léo Pereira, Gomes, Matheuzinho, Michael, Rodinei, Pedro, Thiago Maia, Vitor Gabriel e Vitinho foram escolhidos para participar da partida. Além deles, André Luiz, Daniel Cabral, Ítalo, João Fernando, Lázaro, Luan, Max, Noga, Otávio, Ramon e Thiaguinho se juntarão ao time profissional que será comandado pelo treinador Marcelo Salles.

Vale lembrar que o Flamengo disputa três campeonatos no momento: Brasileirão, em que está 5º lugar com dois jogos a menos, a Libertadores, que tem confronto marcado com o Olimpía pelas quartas de final na próxima semana e a própria Copa do Brasil, onde já tem a classificação para a próxima fase bem encaminhada.