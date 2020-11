Por MARTHA IMENES

Publicado 20/11/2020 07:00 | Atualizado 20/11/2020 14:27

A véspera do feriadão do Dia da Consciência Negra no Rio começou quente, apesar da chuva: 'baixou' no prefeito e candidato à reeleição Marcelo Crivella, do Republicanos, uma 'entidade' bem desbocada, que direcionou vários xingamentos ao governador João Doria, de São Paulo. "Safado, viado, vagabundo, mentiroso" e mais outros impropérios estão em um vídeo de reunião do bispo licenciado da Igreja Universal com apoiadores, que vibravam como se estivessem em um jogo de futebol a cada palavrão dito, nem pareciam membros de uma religião que prega o amor de Cristo e a igualdade entre os homens. As imagens viralizaram na internet e o clima ficou bem pesado, só uma reza forte para desfazer o ocorrido.

O ofendido não se fez de rogado e rebateu a baixaria via Twitter: "Lamento que o prefeito do Rio de Janeiro, um pastor que deveria ser um exemplo, faça ataques use palavrões e o preconceito para se referir a um governador. O prefeito Crivella se apequena e lamentavelmente encerra seu ciclo de forma melancólica".

Crivella, por sua vez, também via Twitter, fez um pedido de desculpas e disse que falou em um "momento de revolta pelas OSs (Organizações Sociais) reterem o salário de médicos e enfermeiros mesmo tendo recebido da prefeitura". E continuou: "Em tempos de pandemia isso pode custar vidas. Peço desculpas pelos excessos e ao governador @jdoriajr".

Mas não explicou o porque dos insultos e da acusação de que o governador de São Paulo seria dono de uma OS. O que, de fato, não é verdade.

Para o professor Paulo Baía, sociólogo e cientista político da UFRJ, a fala do prefeito em relação ao governador João Doria é a demonstração de seu desequilíbrio emocional no momento e de que mostra claramente o desespero diante da situação eleitoral. As duas últimas pesquisas dão como certa a vitória do ex-prefeito Eduardo Paes (DEM), que também já foi alvo dos xingamentos de Crivella.

"A fala (de Crivella) não representa só o desespero, mostra uma postura preconceituosa, machista e que estigmatiza pessoas a partir de suas preferências sexuais e trata a preferência sexual como ofensa pessoal" afirma Paulo Baía.

"Além da agressão verbal à João Doria, ele agride também a todos aqueles que são homossexuais. Essa ofensa, grosseria e difamação à Doria também ofende o universo da diversidade. Ele põe à lume sua posição de discriminar pessoas que são diferentes por sua escolhas sexuais, por gênero, por raça, enfim, coloca de forma aberta todo o seu preconceito", diz o sociólogo.

"Essa postura mostra um homem machista discriminador e que apoia a violência contra os que são diferentes", finaliza.

Psol e Paes vão processar prefeito após fake news



No mesmo dia que publicou pedido de desculpas no Twitter pelas ofensas contra o governador de SP, João Doria, Crivella fez outro vídeo, que pode ser visto em https://twitter.com/lazarorosa25, dizendo que se o seu rival na disputa, Eduardo Paes (DEM), ganhar as eleições haverá "pedofilia" no ensino infantil das escolas cariocas. Paes tem 54% das intenções de voto e Crivella 21%, segundo o Datafolha.



“Tem um inimigo meu que queria acabar com o Bolsonaro. Se pudesse, daria outra facada no Bolsonaro, que é o PSol. O PSol está com Paes, dizem que vai tomar conta da Secretaria de Educação”, afirma Crivella no vídeo.



Na mesma filmagem, o bispo diz que Paes promoverá “pedofilia” nas escolas. “Você imagina: pedofilia nas escolas. Jesus se comparou às crianças e nós vamos aceitar pedofilia na escola, no ensino infantil?”, indaga.



A reação foi imediata: o deputado federal Marcelo Freixo (Psol) afirmou, via Twitter, que vai processar o prefeito. "Crivella é o esgoto das fake news. O Psol vai processá-lo pelas mentiras que disse. Crivella é o pior prefeito da história do Rio de Janeiro. É um ser medíocre e mentiroso. Vai sair pelas pelas portas do fundos e processado", escreveu Freixo.



Em seguida, Eduardo Paes emitiu nota: "Na tarde de hoje (ontem), o atual prefeito do Rio Marcelo Crivella fez uma declaração pública de que um acordo meu com o Psol, garantiria a eles a secretaria de Educação e que este fato levaria à promoção de pedofilia nas escolas e que por isso, representaria um risco para as nossas crianças", escreveu Paes.

"Em primeiro lugar, não há qualquer acordo político, nem troca de cargos com o Psol, nem de minha parte, nem da deles e, esta atitude reflete o desespero dele com a crescente perspectiva de derrota nas urnas, mas não imaginava que seria capaz de ir tão longe na baixeza e na mentira. Ele será processado eleitoral, cível e criminalmente por essa gravíssima e mentirosa acusação", finalizou Paes.



Bolsonaro não virá ao Rio apoiar Crivella

Após viajar para Brasília para uma reunião com o presidente Jair Bolsonaro (sem partido), Marcelo Crivella (Republicanos) voltou de mãos abanando. Bolsonaro decidiu que não vem ao Rio para participar da campanha do prefeito, que busca a reeleição.



Segundo o site Yahoo, pesou na decisão final a boa relação de Bolsonaro com o ex-prefeito Eduardo Paes (DEM), que disputa com Crivella a preferência do eleitorado neste segundo turno. Além disso, o presidente busca evitar desgastar sua imagem à toa, uma vez que as pesquisas apontam um cenário difícil para o prefeito reverter a vantagem conquistada por Paes.



A campanha de Crivella tenta convencer o presidente a autorizar que o deputado federal Hélio Lopes (PSL-RJ), também conhecido como Hélio Negão ou Hélio Bolsonaro, participe de agendas com Crivella no Rio.

Inicialmente, o prefeito tomaria café da manhã com o presidente, mas, como se atrasou, foi recebido para um almoço no Palácio do Alvorada. Para não dizer que a viagem foi totalmente perdida para Crivella, Bolsonaro gravou novas mensagens de apoio ao lado do prefeito, que serão exibidas no horário eleitoral.



Reações nas redes sociais



As ofensas de Crivella à Doria provocaram reações em diversos níveis. Nas redes sociais uma internauta escreveu: "Como pode um homem que se diz de Deus agir dessa forma?". Houve também que apoiasse a fala discriminatória do prefeito: "É viado mesmo, só reparar na roupinha dele", disse outro internauta.

No âmbito governamental, o secretário de Desenvolvimento Regional de São Paulo, Marco Vinholi (PSDB) atacou o prefeito do Rio.



"O prefeito Marcelo Crivella em sua fala xingando o governador João Doria escancara o pior de uma entressafra de políticos que envergonha nossa nação. A boa notícia é que esse ciclo está chegando ao fim", disse.



Uma pessoa no Twitter utilizou a tag #crentessemvergonhos e disparou: "Crivella, flor de Lis (sic), Silas Malafaia etc... 2020 veio pra mostrar o quão podre e hipócrita é o povo da igreja e o quantos eles não são santos, muito menos exemplo pra p* nenhuma".



"A falta de decoro de Crivella, afinal ele representa uma parcela de evangélicos, faz com que as pessoas acreditem que todos os 'crentes' são desta forma. Uma vergonha", diz a missionária Ivaneuma Lima, que se disse constrangida ao ver o vídeo nas redes sociais e a reação dos apoiadores.