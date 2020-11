Prefeito do Rio Marcelo Crivella e João Doria Arquivo O DIA /Maíra Coelho / Agência O Dia

Por O Dia

Publicado 19/11/2020 09:50 | Atualizado 19/11/2020 14:20

Rio - O atual prefeito e candidato a reeleição, Marcelo Crivella, xingou o governador de São Paulo, João Doria (PSDB), em um evento com filiados ao seu partido político, na noite desta quarta-feira, na Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio. Na gravação, Crivella aparece usando termos homofóbicos e chamando Doria de "vagabundo".

Uma das pessoas presente no evento registrou o momento de exaltação e o vídeo começou a circular nas redes sociais na noite de ontem. As imagens foram divulgadas na conta do Facebook do presidente da escola de samba Império Serrano, Sandro Avelar.

Publicidade

Uma pessoa que estava no local falou sobre as organizações sociais que atuam na área da Saúde, quando Crivella se exaltou: "Eu entrei na Justiça contra esses vagabundos. Tinha dinheiro pra pagar aos funcionários, eles pegaram e pagaram fornecedor, que tinha que pagar dia 10 de dezembro. E faltou dinheiro. Todas essas OSs (inaudível)... Sabe de quem é essa OS de São Paulo? É do Doria. Viado! Vagabundo!".

Publicidade

Após a repercussão do vídeo, Crivella usou as redes sociais para pedir desculpas "pelos excessos" e ao governador João Dória. "A fala foi um momento de revolta pela OS reter o salário de médicos e enfermeiros, mesmo tendo recebido da Prefeitura. Em tempos de pandemia, isso pode custar vidas", afirmou.

Nas redes sociais, o governador de SP comentou a fala de Crivella.

Publicidade

"Lamento que o prefeito do Rio de Janeiro, um pastor que deveria ser um exemplo, faça ataques, use palavrões e o preconceito para se referir a um governador. O prefeito Crivella se apequena e lamentavelmente encerra seu ciclo de forma melancólica", escreveu no Twitter.