Rayssa Leal - A jovem skatista brasileira foi medalhista de prata na edição de Tóquio 2021. Fadinha, como é conhecida a atleta, ficou com o segundo lugar na categoria street. Rayssa se tornou a brasileira mais jovem a conquistar uma medalha nos Jogos Olímpicos. - AFP

Publicado 10/08/2021 01:43

Rayssa Leal foi, sem sombra de dúvidas, uma das sensações das Olimpíadas de Tóquio. A medalhista mais jovem do Brasil ganhou a simpatia do público antes mesmo dos jogos começarem. A “Fadinha” do skate ganhou mais um pódio nesta segunda-feira (09), de acordo com o Twitter, ela foi a atleta olímpica mais citada na plataforma no mundo todo. Rayssa é a única brasileira no top 5 da rede social e superou nomes como Simone Biles, da ginástica.

A classificação levou em consideração os nomes que mais apareceram em comentários da rede social durante a duração dos jogos de Tóquio. Além da skatista brasileira e da ginasta americana, que ficou em segundo ligar, figuraram no top 5 do Twitter o indiano Neeraj Chopra, primeiro de seu país a ganhar uma medalha de ouro no atletismo, pelo lançamento de dardo; Kim Yeoug-Koung, jogadora de vôlei da Coreia do Sul e Greysia Polii, campeã olímpica de badminton pela Indonésia.