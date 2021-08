Rayssa Leal foi homenageada na volta às aulas com direito a um mural dedicado às manobras feitas em Tóquio - Reprodução/Instagram

Rayssa Leal foi homenageada na volta às aulas com direito a um mural dedicado às manobras feitas em TóquioReprodução/Instagram

Publicado 04/08/2021 19:33

Imperatriz - Atleta brasileira mais jovem a subir no pódio em uma Olimpíada, Rayssa Leal, registrou a volta às aulas nesta quarta-feira em Imperatriz, no Maranhão. A medalha de prata conquistada no skate street nos Jogos de Tóquio-2020 é o mais novo adereço adicionado no 'material escolar' da Fadinha. Para a alegria dos colegas que puderam ver de perto o símbolo da conquista da skatista.

Publicidade

Na chegada ao Colégio Cebama, Rayssa foi surpreendida com mural gigante na parede, com um desenho reproduzindo uma de duas manobras nas Olimpíadas de Tóquio. Os dizeres como "orgulho", "esquece" e "se você consegue sonhar, consegue realizar" expressaram um pouco do sentimento dos educadores e colegas de escola pela adolescente, de 13 anos.



"Fadas também estudam. Eu tava morrendo de saudade da minha escola, dos meus professores e dos meus amigos! Hoje, quando voltei, fiquei muito emocionada com essa surpresa linda! Uma parede todinha para mim. A minha escola sempre me incentivou e estiveram ao meu lado durante toda a minha trajetória. É muito bom estar de volta. Obrigada! Vocês foram essenciais para a conquista desse sonho. Colégio Cebama", postou Rayssa.