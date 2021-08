Bicampeãs olímpicas Kahena Kunze e Martine Grael - Foto: Divulgação/AFP

Bicampeãs olímpicas Kahena Kunze e Martine GraelFoto: Divulgação/AFP

Publicado 03/08/2021 15:26 | Atualizado 03/08/2021 15:30

Rio - Em entrevista ao programa "Encontro com Fátima Bernardes", da TV Globo, Andrea Grael e Audrey Kunze, mães de Martine e Kahena, comemoraram a conquista do ouro nos Jogos Olímpicos de Tóquio. Andrea, que é ex-velejadora, relembrou de quando Martine era criança e brincava em seu barco.

Nesta madrugada, Kahena e Martine se tornaram bicampeãs olímpicas na classe 49er FX da vela. Apesar de terem ficado em terceiro na Medal Race, as medalhas conquistaram a primeira colocação no geral, da mesma forma que na Rio-2016.

"Eu fiz campanha olímpica há um tempo, obviamente não com a seriedade que ela fez, então a gente tem noção do que é essa luta até chegar lá. É bacana lembrar dela pequenininha brincando no meu barco e ver onde ela chegou".

Além disso, Audrey contou que sempre mandava mensagem para a filha a fim de acalmá-las antes das provas. "A gente tenta não incomodar, mas ela sabe que estamos no respaldo, dando todo o apoio".

Audrey e Andrea compartilharam a preocupação que tiveram durante a prova, alegando a preocupação como qualquer outra mãe teria com os seus filhos. "Cada regata foi um sofrimento a parte e ontem, especialmente, como a regata valia peso dois eu fiquei o dia inteiro tão nervosa, que eu não queria saber de esporte. A prova foi, pra mim, muito sensacional porque aquela largada foi um espetáculo", disse Andrea.

"Olha, elas têm tanta técnica e tiveram esse tempo para estudar as marés, as correntezas. Ontem, elas repetiram o que fizeram na Rio-2016, porque na final da Medal Race do Rio elas também foram para a direção contrária a da maioria", completou Audrey.