Carlinhos Maia recebeu de presente a prancha de Italo FerreiraFoto: Reprodução/Instagram

Publicado 03/08/2021 14:29

Rio - O medalhista olímpico Italo Ferreira, surfista que conquistou o ouro na estreia da modalidade nos Jogos Olímpicos de Tóquio, presenteou o humorista Carlinhos Maia com a prancha que utilizou na prova de shortboard de surfe masculino.

Em seguida, Carlinhos posou com a prancha em uma foto publicada em suas redes sociais e, surpreso, destacou. "Como aceitar algo assim?".

"Por mais que eu mostre muito o ao vivo da minha vida, é no bastidor que grandes coisas acontecem, a anos tô aqui levando sorrisos, julgado por muitos e amado por quem importa. Italo Ferreira campeão mundial e olímpico de surf, vou cuidar dessa parte da tua história com amor e gratidão, me sinto honrado por levar sorrisos nos momentos que precisa.

Obrigado, por sua verdade comigo e minha história, a você: Máximo respeito e orgulho, continue sendo exemplo pra tantos jovens que sonham e tem você como referência, afinal andar sobre águas é divino!! Obrigado pela prancha, ainda sem jeito rs, mas prometo que vou 'tentar surfar'", completou Carlinhos Maia.

