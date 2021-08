Alison Dos Santos conquistou bronze - AFP

Publicado 03/08/2021 13:40

Rio - A seleção brasileira vai em busca do segundo ouro olímpico consecutivo. O passaporte para a final foi carimbado com uma vitória nos pênaltis sobre o México. Além da classificação garantida num dia recheado de bons resultados para o Time Brasil em Tóquio, a transmissão do duelo também registrou ótimos números na audiência.

A partida aumentou em 67% a audiência da TV Globo no PNT na faixa (5h às 7h40). Foram 10 pontos (quatro a mais na comparação com a média das quatro terças-feiras anteriores ao início dos Jogos Olímpicos), recorde da faixa às terças-feiras desde 28 de novembro de 2016. Mais da metade dos televisores ligados no horário estavam sintonizado na partida (52% de participação).

No Rio de Janeiro, o crescimento foi de 33%, com 12 pontos de audiência, recorde da faixa às terças-feiras desde 8 de abril de 2019, e 52% de participação. Em São Paulo, o aumento foi de 50%, com 9 pontos de audiência, recorde da faixa às terças-feiras desde 16 de março de 2020. e 44% de participação.

Mais cedo, no início da madrugada desta terça-feira (3), a seleção masculina de vôlei entrou em quadra para jogar a vida por uma vaga nas semifinais. A vitória por 3 sets a 0 garantiu o time de Renan Dal Zotto na próxima fase, onde irá enfrentar o Comitê Olímpico Russo, única equipe a bater o Brasil na fase de grupos.

A transmissão da partida aumentou em 60% a audiência da TV Globo no PNT na faixa (1h05 a 2h46) em relação à média das quatro terças-feiras anteriores ao início dos Jogos de Tóquio. Foram 8 pontos (três a mais) e 38% de participação. Em São Paulo, os 9 pontos de audiência (três a mais), com 37% de participação significaram crescimento de 50%. Já no Rio de Janeiro, o aumento foi de 43%, com 10 pontos de audiência (três a mais) e 37% de participação.

Encerrando o dia olímpico, o brasileiro Thiago Braz conquistou a medalha de bronze no salto com vara. O evento aumentou em 50% a audiência da TV Globo na faixa (8h48 às 9h59) em São Paulo. Os 12 pontos (quatro a mais na comparação com a médias das quatro terças-feiras anteriores ao início dos Jogos) foram a maior audiência da faixa, às terças-feiras, desde 7 de abril de 2020.

Os dados são prévios e podem sofrer alteração no consolidado, que será disponibilizado nesta quarta-feira (4).