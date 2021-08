Emerson Sheik - Reprodução/SBT

Emerson SheikReprodução/SBT

Publicado 03/08/2021 12:36

São Paulo - O comentarista Emerson Sheik, do Arena SBT, afirmou na noite desta segunda-feira que o Flamengo ganharia fácil do Corinthians mesmo com o time juvenil. O ex-jogador que defendeu os dois clubes em questão ainda criticou o discurso de Sylvinho após a partida que terminou em 3 a 1 para o Rubro-Negro.

O treinador do Timão pontuou que o time foi muito mal e elencou problemas defensivos no jogo.

Publicidade

"Não incomodamos e não fomos efetivos em nível defensivo. O adversário acabou tendo um amplo domínio, por isso a chateação. Não é que não incomodamos, nós também não conseguimos ter sustentação defensiva. Isso não nos deixa nem contentes e nem felizes", disse Sylvinho, após a partida do último domingo.

"Se colocasse o juvenil do Flamengo ganharia facilmente do Corinthians. Agora, o discurso do Sylvinho, que eu tenho o máximo respeito, não é o tipo de discurso que o torcedor quer ouvir e tampouco os atletas. É um discurso que não agrega absolutamente nada", disse o Emerson Sheik, criticando a fala do técnico corintiano.

Publicidade

O ex-atacante de Fluminense e Athletico-PR, Walter, atualmente no Botafogo/SP, também falou sobre o tema e disse que falta liderança no Timão.

"Você nunca vai ver um time morto em campo (no Botafogo/SP). Eu penso que o Corinthians estava. O Flamengo atropelou o Corinthians de um jeito que não teve como. Faltou um líder na hora que não está dando certo chega um, dois jogadores que falem: 'Não está dando certo na bola, vamos fechar a casinha e tentar ganhar na raça e na vontade", disse Walter.