Chay tem se firmado como a principal peça ofensiva do Botafogo na Série BVítor Silva/Botafogo

Publicado 03/08/2021 12:01

Rio - Artilheiro do Botafogo nesta Série B com sete gols, o meia-atacante Chay já era um dos grandes nomes do time mesmo nas primeiras rodadas da competição, quando o alvinegro ia mal sob comando de Marcelo Chamusca. Com Enderson Moreira agora como técnico, o Glorioso deu a arrancada e engatou três vitória seguidas, se reaproximando do G-4 e retomando a confiança.

Durante entrevista ao programa "Tá na Área" da última segunda-feira (2), no SporTV, Chay explicou a diferença de trabalho dos dois treinadores, além de exaltar a passagem de Chamusca pelo Glorioso.

"O trabalho do Chamusca era um trabalho muito bom, era um excelente treinador. Agora chegou o Enderson, que mudou o astral. Cada um tem seu método de jogo, abraçamos o projeto do Enderson, como ele queria que jogássemos. Ele teve pouco tempo de treino, mas nas conversas temos assimilado bem o que ele pede e está dando certo", explicou o camisa 14.

"O Chamusca me dava muita liberdade para jogar no último terço do campo, com o Enderson tenho um jogo mais posicional. Ele me posiciona bem para atacar bem as linhas. É um pouco diferente, sim", concluiu.

Perguntado sob o peso de ser um dos líderes do elenco e referência técnica, Chay disse que é ciente da sua importância, mas elogiou os companheiro de grupo.



"Tenho total apoio dos meus companheiros, somos um grupo bem fechado. Nas conversas a gente sente não uma dependência, mas há a expectativa do último passe, da finalização. A responsabilidade tem que ser dividida, o Botafogo não pode depender de um só jogador. Temos vários jogadores de qualidade, o Navarro é o nosso camisa 9 e é líder de assistências, por exemplo. Estão todos focados em colocar o Botafogo no lugar de onde não deveria ter saído", finalizou.