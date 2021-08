Daniel Borges em ação pelo Botafogo na Série B - Foto: Vitor Silva/Botafogo

Publicado 03/08/2021 17:19

Rio - Responsabilidade e um duro dever. Daniel Borges carrega essas premissas para definir os próximos compromissos do Botafogo na Série B do Brasileirão. O Alvinegro, que chegou a ficar dez pontos longe do G4, está em uma sequência de três vitórias seguidas e diminuiu tal diferença para quatro. Nesta terça-feira, o lateral falou, em entrevista coletiva, sobre o momento do time.

- Falar de superação é muito forte. Passamos por um momento difícil, ficamos algumas rodadas sem vitória, só que o trabalho vinha sendo feito, a gente estava dando o nosso melhor, era questão de tempo para as vitórias saírem. Não perdemos o foco, a gente sabe a responsabilidade de vestir essa camisa, do nosso compromisso com a instituição e o dever que é voltar o Botafogo para a Série A. É isso que a gente vem buscando. Os resultados estão saindo mas a gente não pode baixar a guarda - afirmou.

O atleta classifica representar o Alvinegro como uma realização. Daniel Borges também ressaltou a importância de ter derrotado o Vasco por 2 a 0, no último sábado, no Nilton Santos. Após o jogo, os atletas do Alvinegro ficaram empolgados nos vestiário.

- É uma responsabilidade estar vestindo uma camisa de um grande clube do futebol brasileiro, é um sonho para muitos e eu estou vivendo isso aqui intensamente. Ganhar um clássico é sempre bom, ainda mais dentro de casa. Em campeonato de pontos corridos é importante somar o máximo possível dentro de casa porque às vezes encontramos ambientes não tão favoráveis fora de casa. Se a gente pontuar dentro de casa nosso objetivo final vai ser muito bom - completou.

Evolução no Campeonato Brasileiro

- Vem muito do entendimento da nossa equipe perante a competição. A gente pra 15ª rodada, vinha vindo de duas vitórias consecutivas, isso ajuda na confiança do grupo. Conforme as rodadas passarem a tendência é melhorar para que a gente chegue perto do nosso objetivo.



Sequência como titular

- Muito disso vem da confiança que a gente vem conquistando durante as partidas. Venho jogando mais tempo, vou adquirindo ritmo de jogo e confiança, isso tem favorecido para que eu possa estar apresentando um pouco daquilo que eu venho fazendo nos treinamentos dentro de campo.