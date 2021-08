Sede de General Severiano - Vitor Silva/SSPress/Botafogo

Sede de General SeverianoVitor Silva/SSPress/Botafogo

Publicado 03/08/2021 15:09

Rio - A Justiça do Trabalho deu 15 dias para o Botafogo quitar o valor de aproximadamente R$ 1,5 milhão em processos movidos pelo ex-atacante Victor Simões e pelo ex-gerente de futebol Márcio Touson. A informação é do jornalista Matheus Mandy.

Ambos os envolvidos passaram pelo Botafogo no ano de 2009. A dívida de Victor Simões está no valor de R$ 570 mil, enquanto a causa de Márcio Touson está no valor de R$ 970 mil.



Caso o alvinegro não realiza os pagamentos, terá as dívidas executadas. As causas entram na lista de processos relacionados a saída do clube do Ato Trabalhista, que organizava os débitos trabalhistas e colocava todos os credores em uma fila, algo que impossibilitava penhoras e bloqueios de contas.