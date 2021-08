Belo Horizonte - O pofexô, Vanderlei Luxemburgo, foi anunciado oficialmente, nesta terça-feira, como técnico do Cruzeiro. O experiente técnico, de 69 anos, teve uma conversa com o presidente do time mineiro, Sérgio Santos Rodrigues, onde foram discutidas as bases salariais e a garantia de pagamentos em dia. A certeza dos vencimentos na conta era uma das exigências do treinador.

Essa será a terceira passagem de Vanderlei pela toca da raposa. A primeira e mais vitoriosa foi entre 2003 e 2004, quando o Cruzeiro conquistou a tríplice coroa (Estadual, Brasileiro e Copa do Brasil). A segunda só durou três meses, em 2015. No total, o técnico esteve à frente do time de Minas Gerais por 126 jogos, com 74 vitórias, 25 empates e 27 derrotas.