Simone Biles ganhou a medalha de bronze na traveAFP

Publicado 03/08/2021 14:43

Após optar ficar fora de quatro finais na Tóquio-2020 por causa de sua saúde mental, Simone Biles voltou a competir na trave e conquistou a medalha de bronze. Apesar do retorno com muitos aplausos, a ginasta americana não teve a performance que a consagrou e avisou que ainda não está recuperada e que precisará percorrer um longo caminho para voltar a competir em alto nível.

"Eu não sei como eu estou me sentindo agora. Eu só preciso voltar para casa e trabalhar em mim mesma, processar tudo enquanto estou aqui. Foi a parte mais difícil disso tudo. Eu estava ok por perder as finais porque sabia que, fisicamente, eu não poderia fazer isso. Mas eu precisava entender por que o meu corpo e minha mente não estavam em sincronia. Eu treinei a minha vida toda, estava pronta, mas algo aconteceu fora do meu controle. No fim do dia, a minha saúde importa mais do que qualquer medalha", avisou.



Considerada por muitos a maior ginasta de todos os tempos, Biles surpreendeu ao desistir das finais para cuidar da saúde mental. A americana sofre do que é conhecido como "twisties", um problema causado por forte estresse que deixa a pessoa desorientada, sem o controle pleno do corpo e do espaço.



"Toda vez que eu vejo os meninos e as meninas ali, competindo, eu não ainda não consigo entender como eles fazem", explicou ela, mostrando que ainda sofre com o problema.



Mesmo assim, Biles viu da arquibancada Rebeca Andrade conquistar uma medalha de ouro no salto e uma prata no individual geral, e não poupou elogios à brasileira.



"Eu acho ela incrível. Depois de tudo que passou, é inspirador. Eu sei que ela teve muitas lesões. Ver a Rebeca nessas Olimpíadas e ir tão bem, foi muito empolgante. É apenas o começo para ela", disse a americana.