A brasileira Dora Varella na Vila OlímpicaInstagram / Reprodução

Publicado 03/08/2021 22:05

Rio - A brasileira Dora Varella, de apenas 20 anos, fechou a primeira bateria do Skate Park na noite desta terça-feira na terceira posição, atrás do Japão com duas skatistas nas primeiras colocações. Dora é a nona colocada no ranking mundial e foi classificada para Tóquio em maio deste ano.

"Estou muito feliz, consegui acertar o que eu queria. Espero ir para a final. O melhor presente que eu poderia receber era ser a primeira brasileira a estrar aqui no Skate Park", disse Dora que completou 20 anos recentemente, no dia 31 de julho.

Na primeira volta, Dora somou 31.53 pontos, contra 49.44 da japonesa Kokona Hiraki, que lidera a bateria. Já na segunda, a brasileira fez 41.59, contra 52.46 de Hiraki. A terceira volta de Varella somou 13.86, contra 6.06 da primeira colocada em sua bateria, que acabou caindo em sua última volta.

Das três notas, a melhor nota é a que conta para a final. Ou seja, a volta que vai permanecer para Dora, será a segunda, de 41.59.

Das 10 competidoras que já participaram de duas baterias, Dora é a terceira colocada. Apenas as oito primeiras vão à final da competição.