Sueli, mãe de Alison dos Santos, medalhista olímpico nas Olimpíadas - Foto: Reprodução/TV Globo

Sueli, mãe de Alison dos Santos, medalhista olímpico nas OlimpíadasFoto: Reprodução/TV Globo

Publicado 03/08/2021 14:53

Rio - Sueli, mãe de Alison dos Santos, medalha de bronze nos 400m com barreiras nos Jogos Olímpicos de Tóquio, afirmou em entrevista ao programa "Encontro com Fátima Bernardes" da TV Globo, que o atletismo foi um marco na vida do filho.

"Ele era tímido. Muito. Do nível de ficar só no quarto. O atletismo ajudou ele a ficar desinibido. Ele foi pegando amizade. Eu via que ele chegava e brincava com a gente, não ficava no quarto. Mudou muito", disse Sueli.

Publicidade

Sueli destacou que imaginava que o filho faria sucesso na modalidade, mas não esperava que a mudança na vida de Alison viesse tão rápida no atletismo.

"A gente que é mãe, é como se Deus conversasse com a gente. Eu imaginava que o Alison chegasse longe, mas não tão rápido como foi. Imaginava que seria mais velho, que ele teria que batalhar mais, mas ele chegou muito rápido. Eu imaginava [o sucesso], sim", disse Sueli.

Publicidade

"A gente conversava sobre isso. Ele falava: 'Eu ainda vou dar orgulho para a senhora, vou cuidar da senhora'. Eu respondia: 'Lógico que vai'. Ele falava: 'A senhora vai ver'. E ele está me dando muito orgulho mesmo", completou.

Após a mudança no dia a dia de Alison dos Santos, Sueli destacou que por onde o filho passa, contagia as pessoas com muita energia, mesmo à distância.

Publicidade

"Todo mundo estava saltando com ele, não tinha como ficar parado. Ele anda com uma energia muito grande, enorme, contagia todo mundo. Mesmo de longe".