Rayssa LealAFP

Publicado 26/07/2021 02:38

Japão - Após a conquista da prata por Kelvin Hoefler, foi a vez de Rayssa Leal chegar ao segundo lugar do pódio na Olimpíada de Tóquio. A 'fadinha' fez ótima apresentação e brilhou no skate street em Tóquio. Aos 13 anos, a skatista se tornou a brasileira mais jovem a conquistar uma medalha em Jogos Olímpicos.

O recorde anterior era de Rosângela Santos, que foi bronze em Pequim 2008, no 4x100 do atletismo, aos 17 anos. Segundo levantamento feito pelo 'Ge.com', o medalhista mais jovem da história dos Jogos Olímpicos foi Dimitrios Loundras, que com apenas 10 anos, conquistou um bronze na ginástica artística na Olimpíada de 1896.

A mulher mais jovem a conquistar uma medalha foi Luigina Giavotti, italiana, que com 11 anos, foi prata na Olimpíada de 1928. O ouro mais jovem da história fica por conta de Marjorie Gestring, que aos 13 anos, chegou ao lugar mais alto do pódio nos saltos ornamentais de 1936.