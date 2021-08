Ponteira da seleção brasileira feminina de vôlei Rosamaria - Foto: Divulgação/FIVB

Publicado 04/08/2021 14:11

Japão - A classificação do Brasil para a semifinal do vôlei feminino de quadra não foi fácil. A vitória veio de virada sobre a forte seleção russa. No mais, o resultado positivo também influenciou na audiência que estava acompanhando o jogão.

Segundo dados prévios, a audiência da TV Globo em São Paulo na faixa (9h25 às 11h44) na manhã desta quarta-feira mais que dobrou. Na comparação com a média das quatro quartas-feiras anteriores ao início dos Jogos Olímpicos, o crescimento foi de 117%, com 13 pontos de audiência (sete a mais) e 36% de participação. No PNT, os 13 pontos de audiência (seis a mais) e os 38% de participação significaram um aumento de 86% de audiência na faixa. Já no Rio de Janeiro, o crescimento foi de 40%, com os 14 pontos de audiência e 43% de participação.

Nesta madrugada, o confronto entre brasileiros e russos se repete, mas desta vez pela semifinal do torneio de vôlei masculino. A TV Globo transmite a partida ao vivo, à 1h, com a narração de Luis Roberto e comentários de Nalbert e Serginho. No SporTV2, Luiz Carlos Jr. comanda a transmissão ao lado dos comentaristas Marco Freitas e Carlão.

Exibido ontem logo após a vitória nos pênaltis da seleção brasileira de futebol sobre o México, o ‘Bom dia Brasil’ teve sua melhor terça-feira em São Paulo desde 24 de novembro de 2020. Foram 10 pontos de audiência e 37% de participação.

Os dados são prévios e podem sofrer alteração no consolidado que será disponibilizado amanhã.