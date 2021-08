Confusão entre torcedores no campeonato colômbiano - Reprodução

Publicado 04/08/2021 13:06

Colômbia - A volta dos torcedores ao estádio deveria ter sido um momento feliz na Colômbia, mas acabou em cenas lamentáveis. No meio do intervalo da partida entre Independiente Santa Fe e Nacional de Medellín pelo Campeonato Colombiano, diversos torcedores do time da casa invadiram o gramado e foram em direção à torcida do Nacional, o que virou uma confusão generalizada.

#Video | Ante el incidente en el estadio El Campín entre barristas de Independiente Santa Fe y Atlético Nacional, las autoridades intervienen para tomar control del espacio deportivo - https://t.co/RNdrQKe5oB pic.twitter.com/GzMIpeQwUi — Noticias Caracol (@NoticiasCaracol) August 4, 2021 A ação acabou surpreendendo os policiais que tiveram que trabalhar duro para conseguir controlar a situação. De acordo com jornais locais, duas pessoas ficaram gravemente feridas, uma inclusive sofreu um traumatismo craniano.

Controlada a confusão, a partida foi reiniciada após o intervalo. Aos 17 minutos da etapa final, o Nacional abriu o placar com Baldomero Perlaza e saiu com a vitória. Após a partida, o presidente do Santa Fé deu entrevista dizendo que irá punir os responsáveis pela confusão, aos quais chamou de "desajustados":

"Os mesmos torcedores. O que aconteceu não pode acontecer em um estádio. Os torcedores que abordam uma tribuna familiar são desajustados. Não deveriam vir ao futebol. Enquanto eu for presidente do Santa Fe, vou consultar, tratarei de que não voltem ao estádio", disse Eduardo Méndez ao canal "Win Sports".