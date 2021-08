Fred, atacante do Fluminense - Lucas Mercon

Fred, atacante do FluminenseLucas Mercon

Publicado 04/08/2021 12:11

Rio - O Fluminense está classificado para as quartas de final da Libertadores. Com o gol de Fred no Maracanã, o Tricolor venceu o Cerro Porteño no jogo de volta das oitavas de final por 1 a 0, e ficou com o placar acumulado em 3 a 0. Após a partida, o centroavante comentou a partida e ressaltou a importância de passar para a próxima fase depois de anos sem disputar a competição.

"A partida foi sólida, equilibrada. A gente tentou impor o nosso ritmo e sabia que tínhamos uma vantagem boa, que foi construída no primeiro jogo. Entramos tentando aumentar essa vantagem e conseguimos sair na frente. Não corremos muitos riscos, criamos pouco, mas conseguimos ser eficientes para fazer o 1 a 0. [Sobre a importância], há muitos anos que a gente não chega nas quartas de final da Libertadores, depois de tanto tempo sem disputar, e a gente está encorpando, pegando confiança dentro da competição e vamos firmes contra o Barcelona", disse.

Publicidade

Quanto à avaliação do jogo, o capitão se mostrou otimista. Além de dizer que a partida precisa ser avaliada nos 180 minutos, de ida e volta, também pontuou que o nível da competição irá continuar subindo a cada fase.

"Ou a gente olha as coisas apenas pelo lado ruim, ou consegue olhar pro lado bom. Temos que aprender com os nossos erros, ver o que precisa melhorar, principalmente hoje... Mas se a gente for analisar os dois confrontos [contra o River e o Cerro Porteño, nós fomos muito superiores. A gente sabe que jogar contra o Cerro lá não é fácil, e precisamos analisar os 180 minutos. Ganhamos esses dois jogos de 3 a 0, lá era para ter sido mais, mas como eu falei: tentamos ser mais equilibrados e sólidos diante da dificuldade do jogo. O gramado também está ruim, mas só tenho a enaltecer [a equipe]. O que a gente tem que melhorar, com certeza o Roger vai tentar ajudar a gente. Na quarta-feira, sabemos que o nível vai subir e é sempre assim, primeira fase, oitavas, quartas, semi... E esperamos chegar na final", finalizou o atacante do Fluminense.

Publicidade

O Tricolor encara na próxima fase da Libertadores o Barcelona-EQU, que eliminou o Vélez Sarsfield-ARG.