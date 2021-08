Jhon Arias comemora gol pelo Santa Fe - Foto: Reprodução

Jhon Arias comemora gol pelo Santa FeFoto: Reprodução

Publicado 03/08/2021 16:19

Rio - Próximo do Fluminense, o jogador do Santa Fé Jhon Arias viu suas redes sociais serem inundadas de mensagens de torcedores do tricolor, nesta terça-feira. Especula-se que o atleta seja confirmado pelo clube das Laranjeiras ainda nesta semana.

Mesmo com atuação pelo Santa Fé nas fase de grupos da Libertadores, o colombiano, de 24 anos, poderia atuar pelo Flu nas quartas de final. Isso, é claro, caso o Flu confirme sua classificação logo mais, contra o Cerro Porteño.

Publicidade

A maior parte das mensagens dos torcedores foi publicada na última foto do atleta, onde ele posa ao lado da esposa. Nas postagens, a torcida convoca o atacante, que costuma jogar pelas beiradas, para atuar pelo Flu.







Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Jhon Arias (@jhonariasa)