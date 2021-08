Barcelona Guayaquil - Reprodução

Publicado 04/08/2021 16:02

Rio - Prestes a enfrentar o Fluminense nas quartas de final da Libertadores, o Barcelona de Guayaquil começa a movimentar os bastidores para ter público no estádio. A partida, marcada para 19 de agosto, será a da volta e acontecerá no Monumental de Guayaquil. Em entrevista, o vice-presidente do clube, Aquiles Álvarez confirmou a situação.

"Sem bilheteria sofremos muito, estamos em negociações com a LigaPro e o COE Nacional para nos permitir ter uma pequena lotação para o jogo da Libertadores. Fizemos o pedido de público no estádio, esperamos que cedam. Respeitamos o que dizem as autoridades", afirmou à Rádio Cobertura FM, do Equador.

O jogo de ida, no Maracanã, vai acontecer na quinta-feira da semana que vem. O Fluminense se classificou na última terça, após vencer o Cerro Porteño.