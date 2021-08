De pênalti, Fred garantiu a vitória sobre o Cerro, em seu quinto gol na Libertadores - Lucas Mercon/Fluminense

Rio - Em meio à pressão pela oscilação no Campeonato Brasileiro e na Copa do Brasil, o Fluminense, ainda que longe de repetir suas melhores atuações na temporada, virou a chave com êxito na Libertadores. A vitória por 1 a 0 sobre o Cerro Porteño, do Paraguai, nesta terça-feira, no Maracanã, carimbou o passaporte para as quartas de final. O Barcelona de Guayaquil, do Equador, será o próximo adversário, na quinta-feira, em casa.

A vitória por 3 a 0 sobre o Criciúma, sábado, no Rio, pela Copa do Brasil, interrompeu uma sequência de três derrotas do Tricolor, mas não foi suficiente para desfazer todas as dívidas e questionamentos do torcedor. No entanto, a vantagem construída no triunfo por 2 a 0 no primeiro confronto, em Assunção, deu mais tranquilidade para os comandados de Roger Machado.

A pressão para reverter o prejuízo estava do lado dos paraguaios. A blitz inicial, no entanto, surtiu pouco efeito. O Fluminense soube resistir às investidas e apostou na velocidade de Luiz Henrique e Gabriel Teixeira para explorar o contra-ataque. Na prática, a lentidão na transição não favoreceu a estratégia. O pênalti convertido com categoria por Fred, após a marcação de toque no braço de Carrascal, acalmou os ânimos no Maracanã. Foi o quinto gol do camisa 9 na Libertadores, o 13º na temporada.

Com a vitória parcial por 3 a 0, no placar agregado, o Tricolor 'cozinhou' o jogo até o fim do primeiro tempo. Na volta do intervalo, o Cerro não tinha outra alternativa. Era tudo ou nada. E Matheus Gonçalves, ex-Fluminense, fez boa jogada individual para a boa finalização de Carrizo, que raspou a trave de Marcos Felipe. A resposta tricolor demorou e saiu aos 20 minutos. Fred assumiu o papel de garçom e deixou Luiz Henrique em boa condição de ampliar, mas Jean, ex-Bahia e São Paulo, fez a defesa.

Roger Machado demorou a mexer. A entrada de Ganso, Kayky, Lucca e Abel Hernández, ofensivamente, pouco mudaram o pouco criativo e lento cenário da equipe na armação. Com o resultado consolidado, o Fluminense explorou bem o regulamento para confirmar a vaga em casa sem riscos.

FLUMINENSE X CERRO PORTEÑO

Local: Maracanã

Árbitro: Wilmar Roldan (COL)

Gols: 1º tempo - Fred (23 minutos). Cartões amarelos: Luiz Henrique, Samuel Xavier e Ganso; Espínola, Patiño, Aquino, Villasanti e Adrián Martínez

Cartões vermelhos: -

Público: Jogo com os portões fechados



Fluminense: Marcos Felipe, Samuel Xavier, Manoel, Luccas Claro e Egídio; Martinelli (André), Yago e Nenê (Ganso); Luiz Henrique (Kayky), Gabriel Teixeira (Lucca) e Fred (Abel Hernández). Técnico: Roger Machado



Cerro Porteño: Jean, Espínola, Alexis Duarte, Patiño e Adorno (Alan Rodríguez); Villasanti, Carrascal, Aquino (Morales), Carrizo (Adrián Martínez) e Matheus Gonçalves; Boselli (Vargas). Técnico: Francisco Arce

